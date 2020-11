Stiri pe aceeasi tema

- „Intr-un moment dificil, a facut o declaratie (n.r. – ministrul Sanatatii). Intotdeauna exista responsabili, exista vinovati individuali pentru fiecare nerealizare. Din punctul meu de vedere acum, in schimb, treaba noastra este sa rezolvam toate problemele, sa asiguram reducerea numarului de infectari,…

- Echipe mixte ale Directiilor de Sanatate Publica si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta vor desfasura, începând de luni, controale în toate sectiile de terapie intensiva de la nivel national pentru verificarea instalatiilor si…

- Premierul Ludovic Orban va avea, duminica, la Palatul Victoria, o sedinta de lucru cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela si secretarul de stat in MAI, Raed Arafat. Sedinta incepe la ora 10,00, conform anuntului Guvernului. Citește și: ALERTA alimentara…

- Șora taxeaza afirmația de sambata seara a ministrului Sanatații, cel care a spus ca toți romanii sunt vinovați pentru modul in care arata sistemul medical din ultimii 30 de ani.„Nu, nu suntem toți vinovați. Pentru ca vinovația nu se distribuie in mod egal. Cel care se ascunde in spatele unei vinovații…