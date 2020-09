Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca inceperea cursurilor reprezinta o necesitate si s-a aratat convins ca la scoala elevii vor fi mai putin expusi riscului de imbolnavire decat in alte locuri. „Eu am incredere in dascalii din Romania, am incredere in sistemul de educatie din Romania. Sunt convins…

- Orban a facut, de asemenea, referire si la perioada in care Dacian Ciolos era premierul Romaniei, iar Monica Anisie era secretar de stat in acel guvern. "Sa ceri demisia ministrului Educației cu o zi inainte de inceperea școlii mi se pare o politizare dramatica a subiectului, cu atat mai mult…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca inceperea școlilor este o necesitate, a recunoscut ca "exista diferite aspecte care nu sunt perfecte", dar a precizat ca acestea pot fi remediate."Eu am incredere in dascalii din Romania, in sistemul de educație din Romania. Sunt convins ca la școala copilul va…

- Alexandru Rafila sustine ca cel mai important este ca parinții sa fie informați corect cu privire la modul in care se va desfașura activitatea școlara, iar asta sa se faca prin invitarea lor la școala și informare. Ludovic Orban, noi precizari despre noul an scolar: "Scoala trebuie sa inceapa…

- Angajații romani care au copii vor ca anul școlar sa se desfașoare normal, cu ore doar in salile de clasa, in ciuda COVID-19, arata un studiu al BestJobs. „Peste 45% dintre angajații care au copii iși doresc ca noul an școlar sa se desfașoare normal, in ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii…

- Remus Lapușan, candidatul PRO Romania la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj, considera ca ar fi trebuit deja sa fie facute publice scenariile pentru inceperea școlii, precum și masurile aferente fiecarui scenariu.

- Premierul Ludovic Orban a atras atentia marti ca Romania se confrunta in prezent nu doar cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri de COVID-19, ci si a riscului de transmitere a virusului in comunitati, facand un nou apel catre romani sa respecte regulile. "Ne confruntam cu o crestere semnificativa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca riscul de raspandire a coronavirusului a crescut major: daca la 1 iunie erau bolnavi in 350 de localitați, in prezent sunt bolnavi in 954 de localitați.„Ne confruntam cu o crestere semnificativa nu numai a numarului de cazuri, ci o crestere semnificativa…