Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Lucian Vasile, comisar general adjunct la Garda de Mediu, îl înlocuiește pe Octavian Berceanu la șefia instituției dupa demiterea sa de catre premierul Florin Cîțu pe motiv ca era propus de USR-PLUS. Alexandru Lucian Vasile este președintele TNL Calarași și fiul primarului…

- Octavian Berceanu, de la USR PLUS, a fost demis de la conducerea Garzii de Mediu, prin decizie a premierului Florin Cițu. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Berceanu este printre ultimii membri USR PLUS care sunt inlocuiți de premierul Cițu. Cum a reactionat Octavian Berceanu? „E o…

- Octavian-Alexandru Berceanu a fost eliberat din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie s-a stabilit ca Alexandru Lucian Vasile, comisar general…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica faptul ca Romamnia nu se afla printre tarile care au primit deja avansuri din partea Comisiei Europene pentru implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta. "Cu PNRR-ul, vedeti, nu suntem campioni, imi pare rau sa recunosc, public nu o prea spun,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a raspuns, luni seara, al Realitatea Plus, la o intrebare referitoare la Florin Cițu, și anume la aceea care se referea la o susținere a premierului daca se știa despre problemele acestuia din perioada in care a fost in SUA. "Daca aș fi avut informarile despre…

- Presedintele PNL Ludovic Orban se declara convins ca va fi reales in functia de presedinte al PNL. El sustine ca intreaga echipa care si-a anuntat sustinerea fata de Florin Citu nu cunoaste cati membri de partid cunoaste el, pe numele mic si cu numar de telefon. Intrebat duminica, intr-o conferinta…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL,…