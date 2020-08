Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Avocatul Poporului a atacat din nou la CCR Legea carantinei si izolarii, adaugand ca, in opinia sa, acest demers ‘pare deja un atac impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei’. ‘Vreau sa va dau o veste care, pur si simplu, m-a socat astazi. Avocatul Poporului…

- Avocatul Poporului a atacat vineri, 7 august, la Curtea Constituționala doua articole din noua lege a carantinei referitoare la ”izolarea intr-o unitate sanitara sau la locație alternativa atașata unitații sanitare”, informeaza ziare.com. Premierul Ludovic Orban a reacționat la inceputul ședinței de…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca, daca nu facea intelegerea cu USR-Plus pentru candidati comuni in Bucuresti, ar fi fost atacat ca nu a facut-o, precizand ca negocierile au fost grele. El a mentionat ca doreste sa continue colaborarea cu PMP si se bazeaza pe sustinerea membrilor acestui partid in…

- Ziarul Unirea Legea carantinei si izolarii, adoptata de Senat: Care sunt prevederile acesteia Senatul Romaniei, ca for decizional, a adoptat joi legea privind carantina și izolarea. Raportul legii a fost modificat miercuri seara de senatorii juriști, care au adoptat mai multe amendamente. Dupa adoptare,…

- Legea privind carantina și izolarea a fost adoptata joi seara de Senat, in calitate de camera decizionala. Dupa adoptare, proiectul sta la Parlament doua zile, termen pentru contestarea la CCR. Dupa cele 2 zile, legea va fi trimisa la promulgare. De asemenea, dupa promulgare, legea intra in vigoare…

- Legea carantinei si izolarii, care a generat atatea dispute politice in Parlament, e contesta si in strada. Cateva sute de oameni s-au strans in Piata Victoriei din Capitala, desi in timpul starii de alerta sunt interzise astfel de manifestatii.

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca, daca nu se lua masura izolarii si carantinei, “Romania era Italia la patrat”. Ludovic Orban a fost intrebat despre masurile care ar trebui luate de Guvern in cazul unui al doilea val al epidemiei cu noul coronavirus, relateaza digi24.ro. “Aici opiniile sunt foarte…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu privire la neclaritatea articolului 25 din Legea privind reforma in domeniul sanatații, care lasa loc ministrului Sanatații sa emita ordin pentru a institui masura carantinei, izolarii/internarii, ca prevenție anti-COVID-19. Renate Weber a declarat,…