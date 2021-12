​​VIDEO Oraşul australian Sydney dă startul petrecerilor de Anul Nou în stilul consacrat Australienii si-au luat la revedere de la anul 2021 cu traditionalul foc de artificii spectaculos deasupra portului Sydney, dupa ce autoritatile de la Auckland, Noua Zeelanda, au anulat acest eveniment.



Sydney a dat startul petrecerilor din toata lumea într-un stil vintage, cu obisnuitul sau spectacol pirotehnic reflectat în apele din portul orasului, lânga opera din Sydney, relateaza agențiile Reuters și Agerpres.



Nu vor exista însa astfel de focuri de artificii în locuri consacrate din întreaga lume, precum Arcul de Truimf din Paris, Big Ben… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

