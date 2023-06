Stiri pe aceeasi tema

- Forțele speciale italiene au intervenit sambata pentru salvarea unui echipaj turc dupa ce acesta a fost amenințat de pasageri clandestini pe un vas care calatorea spre Franța, relateaza The Guardian.

- In largul coastei Napoli, forțele speciale italiene au eliberat, vineri, 9 iunie, o nava turceasca, dupa ce 22 de membri ai echipajului fusesera sechestrați de 15 migranți, care se ascunsera la bordul navei și atacasera personalul cu cuțite, a anunțat ministrul apararii de la Roma, Guido Crosetto, informeaza…

- O presupusa alocutiune radiofonica a presedintelui rus Vladimir Putin, ascultata luni la posturile rusesti din regiunile de la granita cu Ucraina, a fost falsa si a fost rezultatul unui hacking, a declarat Kremlinul, relateaza The Guardian. RIA, agentie de stiri detinuta de stat, a anuntat ca o serie…

- Fortele ucrainene isi incheie pregatirile pentru mult asteptata contraofensiva de primavara impotriva trupelor rusesti invadatoare, iar in linii mari sunt pregatite, a transmis ministrul Apararii Oleksii Reznikov, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. „De indata ce va exista vointa lui Dumnezeu,…

- Cei doi au "inaugurat", prin videoconferința, prima centrala nucleara din Turcia, construita de rusi. Prin contrast cu Erdogan, Putin parea sa fie intr-o stare foarte tonica și i-a facut cu mana, zambind larg, la inceputul discuției. Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan's first appearance…

- Cei noua cetațeni romani și un membru de familie, cetațean sudanez, au parasit statul african in noaptea de duminica spre luni, anunța Ministerul roman al Afacerilor Externe.Cele zece persoane au parasit teritoriul Sudanului in noaptea de 23 spre 24 aprilie, „cu un zbor de evacuare organizat de autoritațile…

- Peste 170 de manifestanti au fost retinuti in urma violentelor comise in Franta in cursul protestelor fata de reforma pensiilor, iar premierul Elisabeth Borne a catalogat drept "inacceptabile" atacurile soldate cu ranirea a numerosi agenti ai fortelor de