Stiri pe aceeasi tema

- "Cerem reluarea rapida a dialogului intre cele doua Corei si intre Statele Unite si Coreea de Nord", a declarat președintele sud-coreean Moon Jae-in, in discursul susținut in cadrul sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, relateaza Agerpres .Liderul de la Casa Albastra a precizat ca "spera sa vada…

- Talibanii au cerut sa se adreseze liderilor mondiali la Adunarea Generala a Natiunilor Unite care are loc in aceasta saptamana la New York si l-au nominalizat ca ambasador pe purtatorul lor de cuvant din Doha, Suhail Shaheen, scrie hotnews.ro.

- Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti France Presse intr-o ampla sinteza, potrivit Agerpres.…

- New York (sediul Natiunilor Unite), 21 sep /Agerpres/ - Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti…

- Presedintele american Joe Biden va vorbi pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, noteaza news.ro. Reuniunea, care a avut loc anul trecut pe ecrane interpuse din cauza pandemiei, va fi organizata in format hibrid…

- Talibanii asigura "ca drepturile femeilor vor fi respectate in cadrul islamului, dar in fiecare zi primim informari despre un regres" in legatura cu aceste drepturi, a declarat miercuri o responsabila a ONU stabilita la Kabul, citata de France Presse. Astfel, "este interzis femeilor sa plece…

- Zborurile umanitare ale Natiunilor Unite au fost reluate recent spre nordul si sudul Afganistanului, a informat joi purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, exprimandu-si speranta ca vor putea fi intensificate in curand, noteaza AFP. Operate de Programul Alimentar Mondial (PAM) al Natiunilor…

- Cel puțin 6 state UE insista ca este necesara continuarea deportarii forțate a migranților afgani în ciuda faptului ca talibanii pun stapânire pe țara pe fondul retragerii trupelor aliate. Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Grecia și Olanda au scris Comisiei Europene, argumentând…