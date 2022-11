VIDEO. Om contra tanc. Cum a reușit un soldat ucrainean ascuns în pădure să distrugă un tanc rusesc Imagini filmate din drona pe frontul din estul Ucrainei surprind momentul in care un soldat ucrainean distruge un tanc rusesc T-80BV. Soldatul, ascuns in padure, așteapta ca tancul rusesc sa treaca de poziția sa, moment in care iese dintre copaci și trage cu un lansator de rachete de la mica distanța. Tancul T-80 este lovit din in plin. Dupa prima explozie din momentul loviturii, mai are loc inca una, dupa ce echipajul tancului incearca sa lanseze ceea ce pare a fi o grenada fumigina, nu se știe daca intenționat sau ca urmare a unei avarii. Dupa cea de a doua explozie, echipajul, cel mai probabil,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

