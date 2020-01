Stiri pe aceeasi tema

- Nuad, arta milenara a masajului thailandez, a fost inscrisa joi la Bogota in patrimoniul cultural imaterial al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Carnavalul anual din Alost, Belgia, a devenit primul element retras din lista patrimoniului cultural imaterial al umanitații UNESCO, dupa acuzații de antisemitism, relateaza Mediafax citând huffingtonpost.fr.Anunțul a fost facut vineri de comitetul de selecție compus din reprezentanți…

- Bachata, un stil de dans și un gen de muzical tradițional din Republica Dominicana, a fost inclus de UNESCO in patrimoniul cultural intangibil al umanitații. Decizia a fost adoptata de membrii unei comisii ce s-a intrunit miercuri la Bogota, relateaza agenția AFP, citata de elcomercio.com.„Este o muzica…

- Tradiția reprezinta ansamblul de datini, obiceiuri, credințe care se statornicesc in cadrul unor grupuri sociale si care se transmit din generație in generație spun cei de la Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Iasi. Obiceiul este o deprindere consacrata comuna unui popor sau unei comunitați.…

- Muzeul National al Banatului (MNB) a vernisat, vineri seara, o expozitie inedita despre istoria Timisoarei relatata prin tehnologii de ultima generatie, dedicata Cartierului Iosefin, pornind de la romanul "Povestile Valeriei dr. Pintea", in care sunt descrise povestile unei lumi deja apuse.…

- Astazi, la ora 18, are loc vernisajul expoziției și prezentarea proiectului „Spotlight Heritage Timișoara”/ „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara”. Deschiderea are loc in mansarda Muzeului Banatului, Str. Martin Luther nr. 4, corp B, in spațiul dedicat expozițiilor temporare. The post Istoria Timișoarei,…

- Palatul Shuri, una dintre principalele atracții ale Japoniei, a ars azi dimineața din temelii. Palatul de pe insula Okinawa facea parte din patrimoniul universal UNESCO, a notat Il Quotidiano. Nu se cunosc, deocamdata, cauzele incendiului care a devastat palatul Shuri la primele ore ale dimineții de…

