O femeie din Ucraina a intrat cu mașina in ghereta de control a polițiștilor de frontiera din Vicovu de Sus, in timp ce incerca sa ajunga in Romania, transmite Digi 24 . Pentru ca nu i s-ar fi permis accesul cu autoturismul a hotarat sa intoarca mașina și sa revina in Ucraina. A fost momentul in care sa lovit ghereta cu mașina, potrivit sursei citate. Nu s-au inregistrat raniți, dar a fost deschis dosar penal pentru distrugere.