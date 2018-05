Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian nocturn atribuit Israelului, in apropiere de Damasc, s-a soldat cu 15 morti in randul combatantilor straini care sustin regimul sirian lui Bashar al-Assad - dintre care opt sunt iranieni, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP.

- Un obiect misterios din fier a creat aseara panica in cartierul Craiovita Noua din Craiova. Oamenii spun ca a cazut din cer si ca a distrus parbrizul unui autoturism parcat. Doar norocul a facut ca un copil care se afla langa masina sa scape fara sa fie atins.

- Apararea antiaeriana siriana ”a doborat rachete care au intrat in spatiul aerian (sirian) la Homs”, in vestul Siriei, a anuntat marti agentia de presa oficiala Sana, scrie AFP, conform news.ro.Potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) s-au auzit explozii puternice in apropiere…

- Armata rusa a transmis sambata ca apararea antiaeriana siriana a reusit sa intercepteze 71 din cele 103 rachete de croaziera lansate asupra unor instalatii ale regimului de la Damasc de catre SUA si aliatii lor, potrivit AFP citat de agerpres. "Acest lucru demonstreaza marea eficienta a acestor…

- Organizatia pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul ca a folosit o forta "ilegala" excesiva pentru a contracara saptamana trecuta protestele palestiniene in masa, deschizand focul si ucigand 18 oameni, informeaza agentia de presa dpa. HRW a dat publicitatii…

- Mii de palestinieni s-au ciocnit cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze mai multe saptamani, informeaza realitatea.net. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au ...

- Cel putin 35 de civili au fost ucisi marti de o racheta trasa asupra unei piete de la periferia estica a Damascului, potrivit unui bilant actualizat difuzat de agentia oficiala de presa SANA, preluata de AFP. Atacul, pus de televiziunea siriana de stat pe seama "gruparilor teroriste", s-a soldat…