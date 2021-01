Video: O persoană a murit sub dărâmături la Sângerei CHIȘINAU, 26 ian - Sputnik. Salvatorii au gasit corpul neinsuflețit al unui barbat de sub daramaturile casei de locuit din Sangerei care s-a prabușit in urma unei explozii marți seara, 26 ianuarie. „La ora 19:30, in urma lucrarilor de cautare sub daramaturile cladirii ruinate de explozia produsa intr-o casa de locuit din Sangerei, salvatorii au depistat cadavrul unui barbat in varsta de 63 de ani, care a fost dat disparut dupa deflagrație. Pompierii intreprind masuri de deblocare pentru recuperarea corpului neinsuflețit”, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

