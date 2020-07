Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc in Alexandria iar scenele șocane au fost surprinse de o camera de supraveghere din zona. La volanul mașinii care a lovit-o pe femeie și pe copilul ei se afla un adolescent de 15 ani.

- Accident cumplit, seara trecuta, intr-o parcare din Alexandria. O mama si copilul sau aflat intr-o tricicleta au fost spulberati in plin de un autoturism. La volan era un pusti de numai 15 ani, iar in dreapta, un prieten. Adolescentul furase masina de la tatal sau si plecase in plimbare.

- Un accident violent a avut loc duminica in parcarea din zona Padurea Vedea, Alexandria. Un tanar de 15 ani, care i-a sustras masina tatalui, a pierdut controlul volanului si a spulberat o familie ce se afla la plimbare. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- CHIȘINAU, 4 iul - Sputnik. Un adolescent a fost lovit pe strada pietonala de o mașina. © Photo : Inspectoratul de Poliție BriceniAccident fatal la Edineț: O mașina a fost facuta zob - Foto Potrivit martorilor, copilul era la ghidonul unei biciclete. Totul s-a intamplat in jurul orei 21:00.…

- Prea mulți șoferi care nu țin cont de legislația rutiera. In doar 24 de ore, pe raza judetului Buzau, politistii rutieri au constatat si sanctionat 258 de abateri, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de peste 83.000 lei, au anunțat vineri reprezentanții IPJ Buzau. De asemenea, polițiștii au…

- Un tanar de 22 ani, din comuna Gorban, la volanul unei autoutilitare, in localitatea Bohotin (Raducaneni), a depasit doua autoturisme si pe fondul neadaptarii vitezei a surprins si accidentat un barbat, de 74 ani, din Raducaneni, care se deplasa regulamentar pe acostament. In urma impactului, soferul…

- Un tanar in varsta de 19 ani, care conducea un autoturism deși era in stare avansata de ebrietate, a fost prins de un echipaj de poliție care a observat cum o mașina care urma sa paraseasca incinta unei benzinarii este condusa haotic, fiind un pericol pentru traficul rutier.In noaptea de vineri ...

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SAJ și unul SMURD au intervenit în jurul orei 11.50 la locul accidentului, produs pe str. Libertații din localitatea Apahida. Pompierii au gasit doua autoturisme avariate, dintre care unul era rasturnat pe partea laterala. Ocupanții…