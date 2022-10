Stiri pe aceeasi tema

- CUMPLIT…. O batrana in varsta de 103 ani, din comuna Tatarani, a fost ataca in propria locuinta de un individ inarmat cu un cutit, iar marturia femeii este crancena si arata cat de inspaimantatoare pot fi momentele in care un om isi vede, practic, moartea cu ochii. Tinca Baciu din localitatea Valea…

- CUMPLIT… Un caz ingrozitor s-a petrecut la Barlad! O profesoara in varsta de 55 de ani a suferit un stop cardio respirator in propria locuința, iar in momentul in care s-a intamplat, femeia a cazut lovindu-se puternic la cap. A fost gasita repede de fiul sau, student la medicina, care se afla in locuința…

- UPDATE: Cu toate eforturile medicilor, barbatul de 60 de ani nu a supraviețuit și a fost declarat decesul. ULTIMA ORA… Ambulanța a fost solicitata sa intervina la Bacești in cazul unui barbat de 60 de ani, electrocutat. La fața locului, medicii au gasit victima in stare de inconștiența. Au fost incepute…

- O pacienta in varsta de 51 de ani a murit, in urma cu o saptamana, intr-o clinica privata din Targoviste, dupa ce a baut o substanta de contrast necesara pentru un examen imagistic. Femeii i s-a facut rau in timpul unui CT. Pacienta suferea de cancer mamar si se prezentase la clinica privata pentru…

- ACUZAȚII… Pentru Albertina Pandeleanu din localitatea Tatarani, comuna Danești, batranețea a devenit un adevarat coșmar. Femeia spune ca totul a pornit de la o bucata de teren de 5.600 mp ocupata abuziv de familia unui consatean care o amenința ca o va ucide și, dupa cum susține aceasta, ar fi lovit-o…

- Un individ din județul Iași a fost dat pe mana procurorilor, dupa ce și-ar fi agresat mama. Femeia ceruse anterior un ordin de protecție impotriva ieșeanului, solicitare ce i-a fost indeplinita de polițiști, insa asta nu l-a oprit pe barbat sa iși repete greșelile și sa fie violent cu aceasta Polițiștii…

- UPDATE: Cei doi tineri implicați in accidentul de la Badeana de azi noapte sunt in stare grava la spitalul Barlad! Baiatul de 22 de ani, șoferul mașinii implicate in coliziune, urmeaza sa intre in sala de operație. Fata de 17 ani, pasagera din dreapta, a fost operata, și este in stare foarte grava,…

- DRUM LIN… Petrica Lascar, unul dintre oamenii care și-a pus amprenta asupra culturii vasluiene, a incetat din viața, zilele trecute, la 90 de ani. Se confrunta, de cațiva ani, cu probleme de sanatate specifice varstei, astfel ca in ultima perioada prefera sa stea mai mult in casa. Petrica Lascar a fost…