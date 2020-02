Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Tianjin, un oras din nordul Chinei, a fost retinuta de Politia locala luni, dupa ce "le-a ascuns deliberat" autoritatilor ca a intrat în contact cu o persoana aflata în zona afectata de epidemia de pneumonie virala provocata de noul tip de coronavirus, a transmis agentia…

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Cotatia aurului a atins luni cea mai ridicata valoare din ultimele doua saptamani iar bursele asiatice au inregistrat scaderi pe linie, pe fondul cresterii ingrijorarilor ca extinderea epidemiei de coronavirus ar putea afecta economia chineza, ceea ce i-a facut pe investitorii sa renunte la activele…

- Autoritatile chineze din domeniul sanatatii au solicitat acel medicament pentru a ajuta astfel eforturile guvernului de la Beijing de a limita amploarea crizei, a declarat Adelle Infante, purtatoarea de cuvant a companiei americane AbbVie, al carei sediu se afla in North Chicago, Illinois. Medicamentul…

- Al treilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Statele Unite, in comitatul Orange din statul american California, au anunțat autoritațile medicale, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Individul, un calator din Wuhan, China, a fost plasat in carantina intr-un spital…

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…