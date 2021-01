Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident a avut loc seara intr-un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la „Matei Balș”, potrivit Digi24. Primele informații și imagini arata ca la Spitalul „Sf Pantelimon” mai mulți pacianți au fost evacuați dintr-un corp de cladire dupa ce s-a produs fum din cauza unui tub…

- Primele informatii arata ca la Spitalul "Sf Pantelimon" mai multi pacianti au fost evacuati dintr un corp de cladire dupa ce s a produs fum din cauza unui tub de neon care s a defectat. Un nou incident a avut loc duminica seara intr un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la "Matei…

- Au aparut primele imagini din interiorul pavilionului afectat de incendiu de la Institutul „Matei Balș” din București, Romania, in urma caruia cinci pacienți au murit, scrie digi24.ro.Ancheta in cazul incendiului de la "Matei Balș" este in derulare.

- Un nou incendiu a izbucnit in spitalele din Romania, la doua luni de la precedenta tragedie, din Piatra Neamț. Vineri dimineața, la ora 05:05, un apel la 112 anunța ca flacarile au cuprins Spitalul ”Matei Balș” din Capitala. Pana la aceasta ora, 5 persoane au decedat și peste 100 au fost evacuate. Toți…

- Un incendiu a izbucnit, la 29 ianuarie 2021, la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals'” din Capitala, fiind declansat planul ”rosu”. Patru pacienți au murit in incendiul major izbucnit vineri dimineața intr-un pavilion cu pacienți COVID. Zeci de bolnavi au fost evacuați.

- Digi24 a mers la Spitalul „Victor Gomoiu” din Capitala pentru a vedea situația imbolnavirilor din cauza coronavirusului și așa a aflat de povestea unui copil care s-a infectat de doua ori și care, din cauza varstei, nici nu se poate vaccina.

- "Pandemia va fi depașita abia cand peste 60% din populație va fi imunizata" A început campania nationala de vaccinare împotriva noului coronavirus, primele persoane imunizate fiind cadrele medicale din cele 10 unitati sanitare aflate în prima linie de lupta cu pandemia. Din…

- Este o situatie in care am sperat sa nu ajungem, dar previzibila, in conditiile in care, de saptamani intregi, apar zilnic peste o mie de noi cazuri. Medicii sunt epuizați, dar nevoiți sa trateze si in spatii improprii pana la eliberarea unui pat.