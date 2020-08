Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști din statul Wisconsin, SUA, au fost suspendați luni și a fost deschisa o ancheta, dupa ce un barbat de culoare a fost impușcat de mai multe ori in spate duminica, 23 august, in fața copiilor sai, dand naștere unor noi proteste, relateaza agenția Reuters, citata de Hotnews. Aproximativ 125…

- Noi proteste au erupt in statul american Wisconsin dupa un nou caz de brutalitate a poliției impotriva unui barbat de culoare, pe care polițiștii americani l-au impușcat in mod repetat dupa un incident.

- Inregistrarea momentului in care un barbat de culoare este impuscat de mai multe ori in spate de ofiteri ai politiei din Wisconsin a dat nastere unei nopti de proteste in orasul Kenosha. Protestatarii au incendiat camioane ale municipalitatii cu care autoritatile au incercat sa blocheze accesul spre…

- Inregistrarea momentului in care un barbat de culoare este impuscat de mai multe ori in spate de ofiteri ai politiei din Wisconsin a dat nastere unei nopti de proteste in orasul Kenosha. Protestatarii au incendiat camioane ale municipalitatii cu care autoritatile au incercat sa blocheze accesul spre…

- O interdictie de circulatie pe timpul noptii a fost impusa la Kenosha, un oras din statul american Wisconsin, dupa ce politia l-a impuscat in mai multe randuri in spate pe un barbat de culoare, aparent neinarmat, provocand in noaptea de duminica spre luni manifestatii si revolte, relateaza Reuters.Acest…

- Noi proteste au erupt in statul american Wisconsin dupa un nou caz de brutalitate a poliției impotriva unui barbat de culoare, pe care polițiștii americani l-au impușcat in mod repetat dupa un incident, relateaza BBC.

- Rayshard Brooks, un tanar de culoare de 27 de ani, a fost impușcat mortal de polițiști in parcarea unui fast-food din Atlanta, in urma unei altercații, vineri seara, noteaza CNN. Incidentul vine pe fondul protestelor generate de moartea lui George Floyd.SUAsunt zguduite de un nou incident rasial.Vineriseara,…

- Sefa politiei din orasul american Atlanta, Erika Shields, a demisionat dupa ce un ofiter de politie a ranit mortal un suspect in timpul unei incercari de arestare, a anuntat sambata primarul orasului, Keisha Bottoms, citata de Reuters si AFP.