- Un senator USR a anunțat, luni seara, ca s-a infectat cu coronavirus. Aceasta spune ca a avut „dureri groaznice de cap”, insa le-a pus pe seama alegerilor din partid. Este vorba despre senatoarea USR, Florina Presada, care a facut anunțul pe o rețea de socializare. “Suntem 28 de mii pe aceasta pagina.…

- ​Deputatul USR Cornel Zainea a anunțat joi ca demisioneaza din Parlament și din partid, explicând pe Facebook, evaziv, ca decizia sa are la baza faptul ca „USR și se pare ca și PLUS devin partide în care câștiga cine “are control pe filiala”.Ce s-a întâmplat,…

- Noul primar al Brasovului, Allen Coliban, a reactionat dur pe unul dintre grupurile interne ale USR, dupa ce Biroul National a invalidat candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare, sustinuta de USR-PLUS Diaspora, dupa un aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a partidului.…

