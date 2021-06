Stiri pe aceeasi tema

- Fiind una dintre cele mai importante competiții din Romania, Raliul Argeșului CATENA – Powered by Citroen are parte de o lista numeroasa de echipaje la startul ediției din acest an. Cursa se desfașoara pe durata a doua zile de concurs și propune peste 120 de kilometri cronometrați pe drumurile de asfalt…

- Partidul Politic „NOI” a fost inregistrat astazi pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Pe lista acestui partid candideaza și ex-deputatul roman, Cristian Rizea, condamnat penal in Romania la 4,8 ani pentru fapte de corupție, transmite știri.md Liderul formațiunii este Vladimir…

- Simone Tempestini si copilotul sau Sergiu Itu au castigat, duminica, Raliul Maramuresului, a patra etapa a Campionatului National de Raliuri, potrivit news.ro. In direct pe Look Sport Plus, pilotul Napoca Rally Academy s-a impus in proba care a revenit dupa 14 ani in calendarul campionatului…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, marti, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, in urma victoriei cu 6-4, 6-2 in fata cuplului croato-brazilian Marin Cilic/Marcelo…

- Patricia Tig (64 WTA, acceptata pe tabloul principal ca lucky loser) a fost eliminata, marti, în turul întâi al turneului de categorie WTA 1000 de la Roma.Sportiva noastra a fost învins, scor 6-1, 6-2 de Gabrine Muguruza, locul 12 WTA, dupa un meci de 66 de minute.În…

- Targul de Cariere Mureș, cea mai complexa rețea de evenimente de recrutare și employer branding din Romania și Moldova, ajunge virtual la Targu Mureș, marți, 20 aprilie. Pe targuldecariere.ro vor fi prezentate oportunitați profesionale, trenduri de angajare sau fidelizare a angajaților și sfaturi care…

- Am eliminat din setul de date anul 2020 intrucat restricțiile de circulație impuse de pandemie ar fi denaturat acuratețea rezultatelor. In anul 2019, cel mai recent pentru care Institutul Național de Statistica ofera date relevante, s-a inregistrat o scadere a riscului asociat traficului rutier, numarul…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a participat, joi, 25 martie, la conferința de presa organizata cu ocazia deschiderii Campionatului Național de raliuri, eveniment sportiv care aliniaza la start doi campioni mondiali, Simone Tempestini și Mads Ostberg, cel din urma concurand in premiera…