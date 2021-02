Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Nicolae Stanciu a marcat doua goluri pentru Slavia Praga, care a castigat cu scorul de 3-2 pe terenul formatiei FC Slovacko, duminica, in etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Mijlocasul roman a inscris in min. 37 (penalty) si 72, celalalt gol al campioanei…

- Fotbalistul roman Cristian Ganea a marcat un gol si a dat o pasa de gol pentru Aris Salonic, care a invins-o pe Atromitos cu scorul de 3-0, duminica, pe teren propriu, in etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Greciei. Jucatorul de banda stanga a deschis scorul in min. 22 si a pasat decisiv la golul…

- Ladislau Boloni (67 de ani) e pe val: in weekend, echipa sa, Panathinaikos, a obtinut prima victorie din 2017 incoace, in fata marii rivale, Olympiakos Pireu (2-1). Ieri, cu ocazia unei ninsori rare in capitala Greciei, tehnicianul roman s-a pozat cu ultimul „transfer“ din aceasta iarna.

- Cearta mare la palat, dupa ce Denis Man a fost vandut catre Parma. Jucatorul este oficial cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, fiind urmat in clasament de Nicolae Stanciu și de Vlad Chiricheș, ambii jucatori ai Stelei. Parma l-a cumparat pe roman pentru 13 milioane de euro, plus 2 milioane de…

- Presa italiana anunta ca fundasul Merih Demiral s-a accidentat si locul lui in echipa Juventus ar putea fi luat de tanarul Radu Dragusin, la meciul cu Napoli din Supercupa Italiei. Jucatorul roman de 18 ani a fost deja titular intr-un meci, in Cupa Italiei, in urma cu o saptamana, partida…

- Fundașul naționalei Moldovei, Oleg Reabciuk, a semnat pentru patru ani și jumatate cu multipla campioana a Greciei, Olympiakos Pireu. Potrivit presei elene, transferul sau la Olympiakos valoreaza 2 milioane de euro, transmite IPN. Reabciuk are 22 de ani și vine dupa un an foarte bun in tricoul lui Pacos…

- Ianis Hagi (22 de ani) a inscris din nou pentru Glasgow Rangers, in meciul pe care echipa lui Steven Gerrard il disputa acum cu Hibernian. Reușita lui Ianis Hagi din minutul 31 a declanșat o reacție entuziasmanta a comentatorilor britanici, care au remarcat revenirea de forma a lui Ianis. Comentatorul…

- Mijlocasul Razvan Marin a marcat, duminica, primul sau gol în Serie A, în meciul pe care echipa lui, Cagliari, l-a terminat la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu Verona, în etapa a zecea.Gazdele au deschis scorul, în minutul 21, prin Zaccagni, iar Marin, care…