Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Trezoreriei a prezentat joi noi sanctiuni in legatura cu Iranul, vizand sase persoane pe care le acuza de legaturi cu Al-Qods, din cadrul Gardienilor Revolutiei, dar si trei entitati iraniene, relateaza Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania este solidara cu actiunile aliantei SUA, Marea Britanie si Franta, care a lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria. Seful statului reitereaza condamnararea atacului cu arme chimice al ui Bashar-al-Assad asupra populatiei…

- Vicepremierul rus Arkady Dvorkovich, a declarat vineri ca relatiile internationale nu ar trebui sa depinda de dispozitia in care se trezeste cineva dimineata, facand, aparent, referire la presedintele american Donald Trump, conform agentiei de stiri RIA, scrie Reuters conform News.ro . „Nu putem depinde…

- Rusia discuta cu sefii Statului Major General al Armatei SUA si NATO in legatura cu situația din Siria, a declarat Vladimir Samanov, seful Comisiei de Aparare din Duma de Stat, potrivit site-ulul agentiei Tass. Vladimir Șamanov a spus, intr-un interviu pentru televiziunea Rossiya 1, ca exista un dialog…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un memorandum care interzice anumitor persoane transgender sa intre in serviciul militar al SUA, dar ofera putere de decizie fortelor armate privind implementarea deciziei, scrie Reuters conform News.ro . Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat ca Departamentul a pregatit o serie de restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite. Mai mult, presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului.

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte…