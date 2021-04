Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul grec pentru migratie a acuzat vineri Turcia de tentativa de a provoca o "escaladare" in Marea Egee, prin angajarea unor "manevre periculoase" si incurajarea migrantilor sa intre in Grecia, principala poarta de acces a acestora in Uniunea Europeana, relateaza AFP. "In aceasta dimineata, garzile…

- Ministerul grec pentru migratie a acuzat vineri Turcia de tentativa de a provoca o "escaladare" in Marea Egee, prin angajarea unor "manevre periculoase" si incurajarea migrantilor sa intre in Grecia, principala poarta de acces a acestora in Uniunea Europeana, relateaza AFP. "In aceasta dimineata,…

- Comisarul european Ylva Johansson a facut apel luni la Turcia, din insula greaca Lesbos, sa primeasca urgent migrantii care nu au primit drept de azil in Grecia, precizand ca UE va aloca 276 de milioane de euro pentru constructia de noi tabere pe insulele grecesti, relateaza AFP. Comisarul…

- In aceeași zi in care secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat ingrijorat de comportamentul Turciei in cadrul Aliaței, presa turca a raportat ca Ankara tocmai a trimis o nota diplomatica catre Grecia, Uniunea Europeana, precum și catre Israel, avertizandu-le asupra oricarei activitați…

- Turcia a acuzat marti Grecia de hartuirea cu aeronave militare a unui vas de cercetare in Marea Egee, insa Atena a negat orice operatiune de acest gen, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Conform ministerului apararii de la Ankara, patru avioane militare F-16 grecesti s-au apropiat de nava Cesme…

- Un tronson de autostrada catre capitala Atena este inchis circulatiei. Ministerul roman de Externe a emis o atentionare de calatorie. Atena a fost acoperita cu o patura de zapada, dupa ce frontul rece Medea a afectat aproape intreaga tara. Chiar si Acropolis si Parthenonul au fost afectate de stratul…

- Termenul de efectuare a serviciului militar in Grecia va creste de la 9 la 12 luni in cadrul unei masuri de ”consolidare a fortelor armate”, potrivit anunțului ministrului grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos. Aceasta decizie va intra in vigoare din luna mai si survine intr-un context de tensiuni…

- Ursula von der Leyen pledeaza pentru recunoașterea dovezilor de vaccinare impotriva COVID-19, intre toate statele membre. Ea a declarat intr-un interviu acordat in Portugalia ca tema acestor dovezi, numite și certificate de vaccinare, ar trebui discuta la nivelul Uniunii. Președinta Comisiei Europene…