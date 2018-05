Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor dezvaluie in aceasta seara un posibil caz incredibil in istoria Ligii 1. Camerunezul de 21 de ani de la Giurgiu, Anatole Abang, fotbalist la Astra, e suspectat de colegi ca ar fi furat 1100 de lei de la coechipierii sai. In plus, el ar fi fotocopiat cardurile altor doi fotbalisti…

- Anatole Abang, 21 de ani, e in centrul unui scandal uriaș la Astra. Surse GSP.ro susțin ca atacantul ar fi furat 1.100 de lei din buzunarele colegilor in urma cu doua zile și ar fi fotocopiat cardurile altor doi coechipieri. Totul s-a intamplat la antrenamentul de marți, cand mai mulți jucatori au observat…

- Ieri, 7 martie 2017, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Tauni, comuna Valea Lunga, l-au depistat pe un minor, in varsta de 17 ani, din Copsa Mica, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit la finele saptamanii trecute, intr-un autovehicul care intenționa sa paraseasca teritoriul Romaniei, componentele unui microbuz furat din Italia. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de ...

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat 3 tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 21 de ani, toti din Alba Iulia, ce sunt banuiti de comiterea unei infracțiuni de furt reclamata politiei la data de 5 februarie a.c. Se pare ca, in data de…

- Doi batrani, soț și soție, din comuna Turburea, au avut parte de momente cumplite in noaptea de vineri spre sambata. Dupa ce hoții le-au furat joi o garnița cu carne, aceștia nu au cerut ajutor, spre bucuria autorilor care s-au intors a doua zi și au intrat peste ei, in casa, de unde au furat…

- Cei doi tineri retinuti de politistii din Ocna Mures, pentru furturi din locuinte, vor fi cercetati in stare de arest preventiv. Reamintim ca acestia au urat bani si bijuterii din trei locuinte, prejudiciul, de 10.000 lei, fiind recuperat de politie. Potrivit IPJ Alba, in 21 februarie politistii din…

- Un pericol pentru cei care dețin carduri contactless este ca, in cazul in care posesorul pierde cardul sau acesta este furat, gasitorul sau hoțul poate cheltui bani de pe acest card, prin tranzacții mai mici de 100 de lei. In cazul in care dețineți un card contactless emis pe teritoriul Romaniei și…