- Un fulger a lovit cladirea One World Trade Center din New York, iar imaginile au fost surprinse și difuzate de NBC News. Momentul a fost suprins in timp ce furtuna tropicala Henri se apropia de New York. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat stare de urgenta sambata odata cu apropierea…

- Peste 100.000 de locuitori din nord-estul Statelor Unite au ramas fara electricitate duminica dupa trecerea uraganului Henri, retrogradat apoi in categoria furtunilor tropicale, potrivit unui site specializat, in timp ce presedintele Joe Biden a lansat un apel la prudenta din cauza riscurilor de inundatii,…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti ca spera sa efectueze ”inca de joi” o vizita in Florida, unde 150 de persoane erau in continuare date disparute, iar alte 11 au murit, in urma surparii unui imobil rezidential, in apropiere de Miami, relateaza AFP. Intrebat de jurnalisti daca…

- Cu o zi inainte de anunturile presedintelui Joe Biden in domeniul luptei impotriva criminalitatii, Departamentul de Justitie al Statelor Unite a informat marti despre crearea a cinci unitati pentru a combate traficul de arme de foc, noteaza AFP. Aceste unitati vor fi infiintate in urmatoarele 30 de…

- Statele Unite iau in calcul din ce in ce mai serios posibilitatea de a institui un pasaport vaccinal pentru calatoriile internationale, a indicat vineri ministrul pentru securitatea interna Alejandro Mayorkas, citat de AFP. “Studiem foarte atent” ideea unui pasaport special pentru americanii vaccinati…