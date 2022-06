Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mondial al clasamentului mondial ATP, rusul Daniil Medvedev, a pierdut duminica finala turneului de tenis de la Halle, fiind invins categoric in ultimul act de polonezul Hubert Hurkacz (12 ATP), cu 6-1, 6-4, in doar 64 de minute de joc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Daniil Medvedev, care a pierdut cu o saptamana in urma in ultimul act al turneului de la 's-Herogenbosch, a fost invins de Hubert Hurkacz, duminica, in finala competiției de la Halle (ATP 500).

- In setul 3 al semifinalei de la Roland Garros, Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP) - Marin Cilic (33 de ani, 23 ATP), scor 3-6, 6-4, 6-2, 6-2, o spectatoare a patruns pe teren și s-a legat de fileu pentru a trage un semnal de alarma in privința incalzirii globale. In setul 3, la scorul de 4-1 pentru Ruud,…

- Cea de a doua semifinala masculina de la Roland Garos, dintre croatul Marin Cilic și norvegianul Casper Ruud a fost intrerupta spre finalul setului 3 de o femeie protestatara, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Angelika și Tatiana au fost separate in copilarie din cauza saraciei și a problemelor de familie. Una dintre ele a fost adoptata de o familie din Spania, la varsta de 8 ani, iar cealalta a ramas in grija unei matuși, in Ucraina. Ele s-au regasit in 2019, pe Facebook, dar pandemia le-a impiedicat sa…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, care a fost operat de hernie de disc la inceputul lunii aprilie, a reluat moderat pregatirea pe teren, pe suprafata dura, lasand sa se inteleaga ca Roland Garros nu intra in planurile sale, informeaza cotidianul L'Equipe, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Porto a caștigat in deplasare cu Vitoria Guimaraes, 1-0, intr-un meci din etapa #29 din campionatul Portugaliei. Jocul a trecut insa pe plan secund, dupa ce in minutele de prelungiri, un fan a intrat pe teren și a incercat sa loveasca doi jucatori ai echipei gazda. Suporterul a patruns calm pe teren,…

- Carlos Alcaraz (16 ATP) a trecut de Marin Cilic și a obținut calificarea in optimile turneului Masters de la Miami. In aceeași faza a competiției au ajuns și alți favoriți importanți precum Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz și Taylor Fritz (11).