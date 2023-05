Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de incoronare din Westminster Abbey a fost una fastuasa la care au participat aproape toți liderii lumii. Intreaga ceremonie, ne-a ținut cu sufletul la gura, de la ungerea cu ulei sfant, la depunerea juramantului, insa cel mai emoționant moment a fost ztunci cand Prințul de Wales și-a sarutat…

- Regele Charles al III-lea a fost uns cu mir, in spatele unui paravan si departe de privirile publicului, in partea cea mai sacra a ceremoniei sale de incoronare, organizata sambata la Westminster Abbey din Londra, potrivit DPA si BBC. Ungerea cu ulei sfant reprezinta cea de-a treia etapa din cadrul…

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul ceremoniei, Regele Charles al III-lea este incoronat alaturi de Regina Consoarta, Camilla, potrivit news.ro. Charles al III-lea va fi al…

- Președintele Klaus Iohannis va participa vineri și sambata la festivitațile de incoronare ale Regelui Charles al III-lea și a Reginei Camilla, din Marea Britanie. Președintele Romaniei va fi prezent, vineri seara, la recepția oferita de Regele Charles al III-lea șefilor de delegații la Palatul Buckingham.…

- Doua elicoptere ale armatei americane s-au prabușit in Kentucky, in timpul unui antrenament. Se estimeaza ca mai multe persoane și-au pierdut viața, relateaza BBC. Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a spus ca este o „veste trista” și ca „sunt așteptate decese”. Potrivit presei locale, incidentul…

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat, marti, armata ucraineana, potrivit The Guardian. Comandamentul militar din sudul tarii precizeaza ca Hersonul a fost atacat in momentul…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…