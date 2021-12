Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Poporului Natația Moloșag iese intr-o conferința de presa, dupa ce, ieri, in spațiul public au aparut informații ca și-ar fi luat, in calitate de consilier neoficial, un fost proxenet, condamnat la inchisoare.

- Avocata Poporului, Natalia Moloșag, califica drept manipulari și atacuri acuzațiile la adresa sa precum ca l-a angajat in calitate de consilier pe Dumitru Godorog, condamnat anterior pentru proxenetism. Moloșag a facut astazi primele declarații, dupa ce s-a pomenit in mijlocul unui scandal de proporții,…

- Avocata Poporului Natația Moloșag iese intr-o conferința de presa, dupa ce, ieri, in spațiul public au aparut informații ca și-ar fi luat, in calitate de consilier neoficial, un fost proxenet, condamnat la inchisoare.

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 12 Luduș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Luduș, privind un barbat de 70 de ani din comuna Bichiș.Batranul a fost condamnat la o pedeapsa de 180 de zile, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau…

- Relația lui Razvan Simion cu Daliana Raducan a evoluat mai repede decat mulți s-ar fi așteptat. Cei doi s-au mutat impreuna, iar aceștia considera ca traiul in comun poate distruge relația sau o poate consolida.Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” s-a indragostit de actuala iubita la scurt…

- Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, instituție a Guvernului Romaniei care are ca principal obiectiv realizarea politicii statului roman pentru consolidarea comunitații de limba, cultura, religie, spiritualitate și istorie cu Republica Moldova și-a asumat in fiecare an, inca de la inființare,…

- Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, instituție a Guvernului Romaniei care are ca principal obiectiv realizarea politicii statului roman pentru consolidarea comunitații de limba, cultura, religie, spiritualitate și istorie cu Republica Moldova și-a asumat in fiecare an, inca de la inființare,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca are prima sansa de a fi ales in fruntea partidului la Congresul din 25 septembrie. Intrebat care este relatia sa cu seful statului, liderul liberal sustine ca, din punctul sau de vedere, "nu a intervenit nimic" in relatia pe care a avut-o cu presedintele. "Sigur…