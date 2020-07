Stiri pe aceeasi tema

- Olalekan Jacob Ponle, cunoscut drept "mrwoodbery", și Ramon Olorunwa Abbas, cunoscut drept "hushpuppi" - amandoi influenceri in mediul online, au fost arestați și extradați in SUA, unde sunt acuzați de conspirație pentru a comite frauda online.

- "Festivalul Iei", desfasurat in acest an online, va avea loc sambata si duminica, intre orele 11,00 si 19,00, la Casa Artelor "Dinu Lipatti". Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis joi AGERPRES, recitalurile extraordinare din cadrul editiei actuale au avut loc in anul 2019…

- bull; Simona Halep se pregateste in Romania cu Artemon Apostu Efremov Odata cu eliminarea unora dintre restrictii, in urma pandemiei de coronavirus, Simona Halep si a putut relua pregatirea, campioana din Constanta antrenanduse actualmente cu Artemon Apostu Efremov. Chiar daca se afla departe de cei…

- Samu Casillejo, jucator al lui AC Milan a trait un șoc inaintea returului semifinalei Coppei Italia cu Juventus de vineri (1-1 pe 13 februarie). Samu Castillejo a fost jefuit dupa-amiaza, in centrul orașului.„Ce se intampla in Milano, e totul in regula? Am fost atacat de doi puști ce m-au amenințat…

- Simona Halep s-a dus la mare si a postat cateva poze de la Constanta, pe pagina sa de socializare, Instagram, fiind alaturi de cativa prieteni. Simona Halep, marturisiri intime. Ce o deranjeaza cel mai mult la iubitul ei, la Toni Iuruc Sportiva a reinceput pregatirea pe un teren de…

- Ministrul tineretului și sportului, Ionuț Stroe, le da o veste buna parinților: iși pot duce copiii la antrenamentele de fotbal. Deocamdata, doar pentru pregatire fizica, in condiții speciale: in grupe de cate trei și respectand distanțarea sociala. “In momentul de fața am putut permite tuturor sporturilor…