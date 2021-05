Stiri pe aceeasi tema

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Primul release al label-ului vine de la Gran Error, care lanseaza alaturi de Bastien – ”Spend The Night”, o piesa care combina…

- TikTok, platforma principala pentru video-uri de scurta durata, lanseaza TikTok for Business in Romania . Ce inseamna asta? Daca lucrezi intr-o firma care vrea sa adune o comunitate mare pe TikTok, TikTok for Business vine in special cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot…

- Will Smith se dezbraca de inhibiții și de.. haine și reușește sa convinga barbați din lumea intreaga sa faca la fel. Mai exact, a postat pe contului lui de instagram, pe la inceputul lunii, ca e „in cea mai prosta forma din viața lui” și ca a inceput un program care sa il aduca intr-o... View Article

- Cu un sound fresh ce imbina elemente pop-dance, „BADDEST” este cu siguranța o colaborare perfect de ascultat in aceasta vara. Piesa prezinta prin beat-uri și versuri vibe-ul plin de energie al celor doi artiști, Imanbek & Cher LLOYD. In ciuda faptului ca are doar 20 de ani, Imanbek a schimbat deja istoria…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Luna martie este plina de surprize, iar Mario a calatorit pana pe Luna in cel mai nou clip al sau și are un mesaj pentru toți cei care au inimile frante: „Adu-mi Soarele”. Compusa de catre artist alaturi de Șerban Cazan, Emilian Nechifor și Gabriel Stanoiu in studiourile HaHaHa Production, piesa este…

- Primul album din cariera nu a intarziat sa apara, iar de ziua sa de naștere, artista lanseaza „MiraDivina”, un material discografic foarte personal ce culege experiențe reale imparțite in 8 single-uri. „O sa descoperiți mai multe stiluri de interpretare ale pieselor. Toate poveștile de pe acest material…

- Major Lazer lanseaza mult asteptatul single in limba spaniola, „Diplomatico”, alaturi de superstarul latino, Guaynaa. Piesa va fi inlcusa pe albumul „Music Is The Weapon (Reloaded)”, care se va lansa pe data de 26 martie. De cand s-a facut cunoscut la nivel global cu hit-ul „Rebota” in 2018, artistul…