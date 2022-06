Stiri pe aceeasi tema

- Agentii economici trebuie informati ca au posibilitatea legala de a emite tichete de vacanta pentru angajati, beneficiind de anumite facilitati, a declarat, vineri, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, la o conferinta de presa sustinuta in statiunea Mamaia. Valoarea…

- Ministrul Turismului ar prefera alte destinații in locul celor romanești, foarte scumpe și nu iși explica cum o parte dintre cetațeni dau atația bani ca sa iși petreaca vacanțele aici. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Prima Tv, nu ințelege cum…

- „Firmele care au primit sprijin financiar in cadrul celor doua programe derulate in contextul crizei sanitare COVID-19, daca nu respecta termenul de 30 aprilie pentru transmiterea raportului de progres, risca sa isi piarda banii. Aceasta situatie trebuie neaparat evitata si, din acest motiv, fac apel…

- Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca razboiul din Ucraina afecteaza turismul, in special in zona de nord a tarii. Cadariu a explicat ca, inainte de razboi, speranta celor din turism era ca anul acesta sa fie depasite cifrele din anul 2010, cand s-a inregistrat numarul record…

- ”Exista o solicitare venita la minister – de fapt exista mai multe, dar una este structurata – de a pune eventual in valoare un nou program de sustinere a celor care activeaza in HoReCa si care au fost afectati de pandemie si in cursul anului 2021, pentru ca se stie, a functionat un astfel de program…