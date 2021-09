Stiri pe aceeasi tema

- "Pana pe 13 septembrie, sper sa nu avem nicio școala in care sa nu se poata incepe cu prezența fizica din cauza depașirii pragului de 6 la mie", a declarat joi seara, la Tema zilei, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca rata de infectare luata in calcul pentru modul de functionare al unitatilor de invatamant va fi cea transmisa vineri. El a precizat ca in cazul in vineri rata de infectare intr-o localitate este de 5,99, iar luni 6,01 se respecta rata de infectare…

- Școlile incep cursurile in 13 septembrie cu prezenta fizica a elevilor Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Toate scolile vor începe cursurile în 13 septembrie cu prezenta fizica a elevilor si se vor închide doar daca incidenta cazurilor COVID va…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a vorbit despre masurile care se discuta in acest moment pentru inceperea anului școlar in context epidemic. In prezent, Ministerul Educației dorește ca școala sa inceapa din 13 septembrie cu prezența fizica. „Opțiunea numarul unu este aceea de deschidere…

- Ministrul Educației spune ca Departamentul pentru Situații de Urgența deja a votat aceasta varianta, și ca modificarile pot fi date doar de o evoluție negativa a situației epidemice din țara.„Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica. Motivele sunt clare. In școli s-au respectat regulile…

- Școala va incepe in septembrie „cu prezenta fizica. Asta este decizia la acest moment”, a anunțat, joi seara, la un post TV, ministrul Educației.„Școala este o activitate esentiala si deja s-a pierdut prea mult”, a explicat Sorin Cimpeanu.„Ceea ce stim in acest moment este ca scoala va incepe cu prezenta…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca in acest moment decizia este de reluare a cursurilor in format fizic, insa totul depine de evolutia pandemiei. Pentru ca nu se stie care va fi situatia epimiologica in septemnrie se fac pregatiri pentru orice varianta.Sorin Cimpeanu a fost intrebat,…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…