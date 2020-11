Stiri pe aceeasi tema

- Hotelurile si statiunile sunt deschise pentru cei care vor sa calatoreasca in aceasta perioada, insa turistii trebuie sa fie foarte precauti si sa inteleaga ca aceste sarbatori de iarna vor fi altfel decat am fost obisnuiti pana acum, a declarat, miercuri, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de acesta pe o rețea sociala. “Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu (PNL), a anunțat luni seara ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Este primul ministru care s-a infectat cu COVID-19.Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare (surse) „Astazi am fost testat pozitiv…

- Marți, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a dat o veste importanta pentru romanii care locuiesc la bloc. Ce prețuri se vor micșora din aceasta iarna. Veste importanta pentru romanii care stau la bloc Potrivit ministrului Economiei, gazele naturale s-au ieftinit in Romania.…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, susține ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat cel din iarna lui 2019, argumentand prin faptul ca gazele naturale s-au ieftinit in Romania.”La 1 iulie, piața de gaze naturale s-a liberalizat. Oferta de gaze pe piața…

- Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care da asigurari ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat pretul din iarna 2019.