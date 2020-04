Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.700 de Certificate de Situatie de Urgenta au fost eliberate pana luni, in jurul orei 17:00, din care 1.700 de tip 1 si restul de tip 2, a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu. Aplicatia dedicata eliberarii Certificatelor de Situatie de Urgenta este…

- Eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta prin platforma creata de Ministerul Economiei va incepe peste cateva zile, a transmis, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu, pe Facebook, informeaza Agerpres. „Certificatele de Situatie de Urgenta vor fi eliberate in curand. Platforma este gata,…

- Ministrul Economiei: Duminica a inceput productia primelor masti in Romania. Pana in 15 aprilie, se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook,…

- Prima companie mare privata va produce, din 15 aprilie, 500.000 de masti pe zi FFP2 si 100.000 de masti FFP3, urmand sa se ajunga la o productie de 16 - 17 milioane de masti pe luna, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in deschiderea sedintei Executivului.…

- ”Da, am pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului. O parte din aceste masuri vor putea fi accesate incepand de saptamana viitoare si, alaturi de colegii din Guvern, vom pregati si alte masuri”, anunta pe Facebook ministrul Economiei. Conform ministrului…

- Certificatul de situatie de urgenta va fi necesar companiilor afectate de situația economica generata de criza coronavirus COVID-19 in Romania, incepand din luna aprilie 2020. Certificatul de situatie de urgenta va fi emis de Ministerul Economiei și va fi necesar companiilor pentru a putea obține apoi…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a transmis un mesaj in contextul decretarii starii de urgența, anunțand faptul ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate de

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu, vine cu precizari si spune ca a solicitat OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii lui Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere argumentand ca actionariatul roman…