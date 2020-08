Stiri pe aceeasi tema

- "Educatia este un domeniu important si va asigur ca am alocat resursele pentru a-si putea desfasura activitatea in acest an. PSD a taiat mereu de la educatie, transporturi si investitii. Ministerul Muncii are cel mai mare buget, inca de la inceputul anului, iar sumele alocate in plus ajung…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, spune ca vrea sa duca dobanzile la lei la zero sau chiar negative, asa cum sunt in alte tari europene, transmite Mediafax.“Avem un buffer la nivel record, in contul nostru de la BNR. Am injectat lichiditate in economie la un nivel record. In special…

- Decizia cu privire la majorarea alocatiilor pentru copii este in avizare si va fi comunicata cat mai curand in sedinta de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a adaugat ca aceasta crestere va avea loc etapizat, pentru a nu pune in acest moment stabilitatea financiara…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca fondurile in valoare de 80 de miliarde de euro obtinute de la Uniunea Europeana vor fi folosite pentru reconstruirea economica a Romaniei. Șeful statului a avertizat, insa, ca, pentru a folosi acești bani, este nevoie de ”un plan solid, bun si aplicabil”.…

- "Am promis investiții și asta am facut. Exista o singura soluție de a ieși din criza: INVESTIȚII! In același timp, alocarea masiva a resurselor bugetare spre investiții, nu spre cheltuieli neproductive, GARANTEAZA o economie cu creștere economica mare neinflationista in viitor.…

- Ministrul Finanțelor anunta ca pensiile pot creste cu 10%: ”Majorarea cu 40% ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica a Romanei” Pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare, apreciaza ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, creşterea…

- "Guvernul PNL stie doar sa fure si sa risipeasca. Istoria se repeta cu Iohannis in loc de Basescu! Diferenta dintre politicile PSD si gogosile electorale ale PNL e scoasa astazi la iveala de Banca Mondiala. In perioada 2017-2019, venitul mediu pe locuitor a crescut de la 9.650 la 12.630 de dolari.…

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia Guvernului…