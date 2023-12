VIDEO: Ministerul Economiei a lansat platforma IMM Mentor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a lansat platforma IMM MentorMinisterul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) anunta lansarea IMM Mentor, platforma dedicata informarii & interconectarii antreprenorilor din Romania, precum si aprobarea politicii publice pentru sprijinirea IMM-urilor inovatoare.…

- ”Romania este, in acest an, tara partenera la cea de a 29-a editie a Targului de Turism de la Varsovia (Tour and Travel – TT Warsaw), eveniment ce se va desfasura in perioada 23 – 25 noiembrie. Dupa succesul remarcabil inregistrat in anul precedent, participarea tarii noastre reprezinta o noua oportunitate…

- Romania participa la targul international de turism de la Londra, care se desfasoara in perioada 6-8 noiembrie, pavilionul national fiind gazda a 40 de co-expozanti din randul agentiilor de turism, asociatiilor, patronatelor si organizatiilor profesionale de profil. Sunt prezente, totodata, unele dintre…

- Procedura de Implementare a Programului de Microindustrializare – „Fabricat in Romania” a fost publicata in Monitorul Oficial Procedura programului național multianual de microindustrializare a fost publicata in Monitorul Oficial. Schema de minimis va fi implementata de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Institutul Național de Management al Serviciilor de Sanatate, inființat prin HGR ca instituție publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Sanatații, prin reorganizarea Școlii Naționale de Sanatate Publica, Management și Perfecționare in Domeniul Sanitar București, a demarat desfașurarea…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) va promova destinatia turistica Romania, in perioada 15 octombrie - 15 noiembrie, pe postul de televiziune BBC, a anuntat vineri secretarul de stat Lucian Ioan Rus, in cadrul unei conferinte de presa, desfasurate la sediul institutiei.Campania…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a demarat o campanie outdoor de promovare a Romaniei ca destinație turistica in Franța, desfașurata in perioada 6-26 septembrie a.c., pe strazile din Paris. Obiectivul principal al acțiunii este atragerea unui numar tot mai mare de turiști…