Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce liderii europeni erau reuniti sambata la Porto la un summit informal in urma caruia au promis o Europa „mai sociala” post-pandemie, mii de persoane manifestau in orasul portughez impotriva somajului și a salariilor mici, relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . La summit a…

- Liderii UE, care s-au intalnit vineri in Portugalia, au fost de acord sa construiasca o Europa mai sociala dupa daunele economice provocate de pandemie, dar drumul pana la obtinerea unor realizari concrete se anunta lung intrucat statele membre au pozitii diferite, transmite AFP. "Vom transforma modelul…

- Sefii de stat si de guvern din statele UE se reunesc vineri in orasul portughez Porto la un summit de doua zile pentru a incerca sa construiasca o Europa mai sociala in urma pagubelor economice produse de pandemie, dar drumul se anunta lung inainte de a obtine rezultate concrete, Cei 27 fiind divizati…

- Uniunea Europeana vrea sa restrictioneze accesul pe piata sa al companiilor straine care primesc subventii guvernamentale, masura care poate avea repercusiuni in special pentru firmele sustinute de China, transmite CNBC. Comisia Europeana a propus miercuri trei instrumente noi care ii vor…

- Uniunea Europeana a uimit chiar și America prin abordarea sa fața de marile companii de tehnologie, existând reguli mai dure și proiecte prin care companii precum Facebook, Apple sau Google sa raspunda în fața legii pentru o mulțime de lucruri. Spre comparație, în SUA companiile tech…

- Premierul și ministrul Transporturilor au cerut directorilor companiilor de stat cu mari pierderi, așa cum este cazul CFR Marfa, CFR Infrastructura și CFR Calatori, sa reduca pierderile uriașe. O varianta luata in calcul este acum reducerea numarului angajaților. Sindicatele susțin ca, la cel puțin…

- Premierul portughez Antonio Costa, a carui tara asigura in prezent presedintia Consiliului UE, si-a exprimat vineri speranta ca pana in vara acestui an va fi pus in practica pasaportul de vaccinare anti-COVID-19, ceea ce le-ar permite oamenilor sa calatoreasca liber daca fac dovada ca s-au vaccinat,…

- Pachetul de recuperare economica al UE, conceput pentru a ajuta tarile membre sa combata efectele pandemiei de COVID-19, in valoare de 672,5 miliarde de euro, a primit vineri ultima aprobare. Documentul a fost parafat de catre presedintele Parlamentului European, David Sassoli, si premierul portughez…