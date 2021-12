Stiri pe aceeasi tema

- O lege adoptata recent deschide calea exproprierii de terenuri pentru proiecte de interes public, activistii ecologisti considerand ca astfel va fi accelerat proiectul daunator pentru mediu al companiei Rio Tinto de a deschide in vestul Serbiei o mina pentru extractia litiului, un mineral esential fabricarii…

- In Serbia, mii de manifestanți au blocat sambata sosele, autostrazi si artere urbane, intr-un nou protest impotriva guvernului si unui proiect al companiei anglo-australiene Rio Tinto de exploatare a unei mine de litiu, relateaza agentiile Reuters si EFE. Manifestatiile antiguvernamentale si cu revendicari…

- In estul Serbiei, in imprejurimile orașului Loznica, se gasesc zacaminte importante de litiu, metal alcalin indispensabil in fabricarea bateriilor pentru autovehiculele electrice. Compania miniera a inceput sa cumpere terenuri in zona, dar asteapta in continuare unda verde din partea statului pentru…

- Serbia va primi gaze din Rusia la pretul de 270 de dolari pe mia de metri cubi, la fel ca in actualul contract care expira la sfarsitul acestui an, a anuntat joi presedintele sarb, Aleksandr Vucic, in finalul intalnirii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Soci, relateaza TASS, Reuters si EFE,…

- Sarbii din nordul Kosovo au blocat luni drumurile in apropierea punctelor de trecere a frontierei cu Serbia, dupa ce autoritatile au interzis accesul masinilor cu numere de inmatriculare sarbe in Kosovo, transmite Reuters. Tensiuni sunt si in Muntenegru, unde presedintele acuza Rusia ca incearca sa-si…

- Statele din Balcanii de Vest mai au un drum lung de parcurs pana sa adere la Uniunea Europeana, insa scopul Germaniei este ca ele sa ajunga acolo, a declarat luni cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa la Belgrad cu presedintele sarb Aleksandar Vucic,…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a inaugurat, joi, lucrarile de constructie a unei uzine care va produce vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm in Serbia, relateaza AFP. Noua fabrica, amplasata la Zemun, o suburbie a capitalei Belgrad, va fi realizata printr-o investitie comuna a Serbiei,…

