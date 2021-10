Stiri pe aceeasi tema

- Un bistrițean cu transplant de inima se numara printre primii benenficiari ai tratamentului cu anticorpi monoclonali. Aceștia au fost donați spitalelor din țara noastra de Italia. Potrivit directorului medical, bistrițeanul care a beneficiat de tratament este bine. Spitalul Județean de Urgența Bistrița…

- Valul patru al pandemiei Covid, in care au pierit sute de oameni, i-a scos pe bistrițeni din case și i-a impins spre centrele de vaccinare. Se sta la coada la Bistrița pentru o doza de vaccin anti Covid. In urma amenajarii Centrului de vaccinare mobil din fața Bisericii ”Sfanta Ana” au fost imunizate…

- Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces sau de spitalizare cu 90%, arata rezultatele unui studiu realizat in Franța, pe 22 de milioane de oameni de peste 50 de ani, citat de The Guardian . In plus, vaccinarea are o eficiența ridicata și in ceea ce privește protecția in fața tulpinii Delta, cea…

- In Bistrița-Nasaud, 90% dintre persoanele care s-au infectat in ultima luna cu SARS COV-2 sunt nevaccinate, iar ca incidența județul ocupa locul 3 pe țara. Printre persoanele infectate sunt chiar și bebeluși in varsta de doar cateva luni. Pe de alta parte, situația vaccinarilor in județ este in acest…

- In ultimele 24 de ore, 15 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuare a 320 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 0,25 cazuri la mia de locuitori, precum și numarul cazurilor active a ajuns la 100, dintre care 21 sunt spitalizate. In același interval, s-au…

- Crește simțitor numarul de cazuri COVID. Autoritațile spun ca cei din strainatate, nevaccinați, sosesc infectați și nici nu respecta carantina. Deja se iau masuri restrictive și se cere respectarea cu strictețe a regulilor impuse de starea de alerta. Numarul celor care se imbolnavesc de COVID a inceput…

- Inca patru cazuri noi de Covid-19 au fost inregistrate in Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore. La nivel de județ sunt 20 de cazuri active, dintre care doar doua sunt spitalizate. In același interval, au fost administrate peste 200 de doze de vaccin. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate…