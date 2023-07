Stiri pe aceeasi tema

- Drumul national 2 este complet blocat, sambata dupa-amiaza, in judetul Suceava, urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si doua autotrenuri.Primele date de la locul accidentului indica faptul ca doua persoane au fost ranite si duse la spital in urma evenimentului, potrivit news.ro.…

- Un sarpe lung de peste un metru a fost vazut, sambata, intr-un cartier din Drobeta-Turnu Severin. Un localnic a solicitat interventia autoritatilor, reptila fiind ridicata de catre un echipaj al Jandarmeriei, potrivit news.ro.Interventia jandarmilor din Mehedinti a avut loc sambata, dupa ce o persoana…

- Un tanar in varsta de 19 ani este cercetat penal dupa ce a fost surprins de jandarmi in timp ce se plimba cu o maceta și un cuțit printr-un loc de joaca pentru copii din Drobeta Turnu Severin. Patrula mixta polițist-jandarm a observat acest incident in zona unor spații de joaca și a intervenit imediat.…

- Panica intr-un sat din județul Mehedinți, joi dupa-amiaza! Un șarpe de peste un metru a fost scos de jandarmi dintr-un tonomat de cafea, aflat in apropierea unui magazin. Incidentul bizar a avut loc in satul Dudașu, comuna Șimian. Un echipaj de la Jandarmeria Mehedinți s-a deplasat la fața locului…

