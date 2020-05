VIDEO: Medic ieșean, în lupta inegală cu COVID, peste Prut: ”Acest virus O-MOA-RĂ!” Isi deapana zilele de izolare, cele 14, ca un soldat. Si fata de ai ei, dar si fata de colegii de la Spitalul „Sf. Spiridon". Pentru cei care fac meserii „dure", dependenta de adrenalina e o problema cand stau pe „tusa". S-a intors in tara de cateva zile, dar amintirile de dincolo de Prut inca mai sunt vii. Si o dor, „A fost cea mai grea misiune din viata mea de medic de pana acum, si cred ca va fi si de acum &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

