Mai multe strazi au fost inundate, luni dupa-amiaza, in orașul Reșița, dupa o rupere de nori. Potrivit ISU Caraș-Severin, echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița acționeaza in mai multe locații din municipiu și cartierele aparținatoare pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii. Nu sunt persoane in pericol. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire […] The post VIDEO. Mașini luate de ape in Reșița. Ploi torențiale cu grindina in Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .