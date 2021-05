Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie urmeaza sa renunțe pe 21 iunie la regula distanțarii fizice, care inseamna menținerea unei distanțe minime de cel puțin un metru, a declarat luni premierul Boris Johnson, relateaza Reuters. ”Cred ca este foarte probabil, foarte probabil, sa putem renunșa la distanța de peste un metru”,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat luni, 5 aprilie, ca saptamana viitoare vor fi redeschise magazinele, terase, salile de sport și frizeriile din Marea Britanie, relateaza agenția Reuters, citata de HotNews . Avand in vedere ca programul de vaccinare se desfașoara rapid și numarul de infecții…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi ca studiul privind inegalitatile rasiale comandat de guvern, care a concluzionat ca nu mai exista rasism institutional in Marea Britanie, este incurajator, dar ca mai sunt multe lucruri de facut pentru a rezolva aceasta chestiune, relateaza Reuters. Tot…

- Zece persoane au fost arestate vineri seara în orasul Bristol din sud-vestul Angliei, dupa ce un protest împotriva unui proiect de lege privind prerogativele politiei a degenerat în violente, manifestantii aruncând cu sticle si caramizi în fortele de ordine, relateaza Reuters,…

- Declarația, aparuta in cotidianul The Sun, a fost facuta de Johnson intr-o intalnire pe platforma Zoom cu parlamentarii conservatori, carora le-a cerut spijinul pentru restricții. In aceeași discuție, premierul britanic a laudat companiile farmaceutice pentru dezvoltarea de vaccinuri intr-un timp record.”Motivul…

- O singura doza a vaccinului Pfizer/BioNTech reduce numarul infectarilor asimptomatice si ar putea sa diminueze astfel in mod semnificativ riscul de transmitere a SARS-CoV-2, potrivit unui studiu britanic ale carui rezultate au fost publicate vineri. Oamenii de stiinta au analizat rezultatele furnizate…

- Toti adultii din Marea Britanie vor primi prima doza a unui vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul lunii iulie, a anuntat sambata premierul Boris Johnson, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Premierul britanic urmeaza sa anunte la inceputul saptamanii masuri de redeschidere a economiei. Marea…

- Premierul britanic Boris Johnson a recunoscut luni ca trebuie sa mai slabeasca, la o intalnire cu votanti care se vaccinau impotriva COVID-19, relateaza Reuters. "Am avut atatea ace in mine cand am fost in spital incat m-am obisnuit complet", si-a amintit Johnson. O persoana…