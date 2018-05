Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut de-a lungul timpului tot felul de speculatii cu privire la relatia Simonei Gherghe cu Mirela Vaida. Daca foarte multi dintre oameni ar fi crezut ca sunt rivale, ei bine, adevarul e complet altfel. Cele doua se inteleg de minune! Intr-un interviu acordat recent, Mirela Vaida a povestit de cand…

- Incurcate mai sunt caile dragostei! Sunt sau nu sunt impreuna Marcel Toader și Bianca Roman fosta concurenta la "Insula Iubirii"? Au petrecut ore in șir vorbind și incercand sa se cunoasca mai bine și se pare ca s-au aprins și fiorii dragostei.

- Iubita lui Gheorghe Turda a facut publica relația, iar de Sfantul Gheorghe, ziua numelui artistului de muzica populara. Nicoleta, care este mai tanara cu 23 de ani fața de interpret, este in culmea fericirii. Intre Gheorghe Turda (70) și Nicoleta Voicu (47) este o diferența de 23 de ani , dar se iubesc…

- Bunele maniere nu se demodeaza niciodata. Daca nu vrem sa parem nepoliticoși și vrem sa fim respectați de ceilalți, trebuie sa știm aceste reguli de conduita in societate. Un set de reguli de conduita in societate dupa care sa ne ghidam ne va fi intotdeauna de folos in interacțiunile noastre, ne va…

- Judecatoarea Gabriela Iordache, fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti care a incercat sa se sinucida duminica, 18 martie, este internata in continuare la Terapie Intensiva la Spitalul Floreasca din Capitala. Judecatoarea a fost adusa in coma la Bucuresti.

- Potrivit astrologiei chineze, 2018 este un dominat de elementul Pamant, ceea ce inseamna interes special acordat agriculturii, mineritului, tranzacțiilor imobiliare, dar mai ales securitații teritoriului național. Acest din urma aspect este accentuat și de semnul zodiacal care patroneaza anul.…

- Gina Pistol a comentat pe marginea relației pe care o are cu Smiley. Blonda a facut una dintre rarele sale declarații. De-a lungul anilor, Gina Pistol a avut numeroase relații de iubire, insa niciuna nu a rezistat probei timpului. De ceva vreme, Gina Pistol se iubește cu Smiley , insa blonda a fost…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite.