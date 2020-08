Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au criticat faptul ca negocierile dintre PNL si USR PLUS privind stabilirea candidatilor la alegerile locale au avut loc la Palatul Victoria. „Asa lupta Orban cu pandemia la Guvern! Impartind candidaturi…

- Ludovic Orban „a transformat guvernul in sediu de partid” Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și primarul general al capitalei, Gabriela Firea, au criticat astazi faptul ca negocierile dintre PNL și USR PLUS privind stabilirea candidaților la alegerile locale…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, luni, la sediul din Modrogan. Anuntul sefului PNL vine in contextul in care, in ultimele zile, au avut loc discutii, cu cei de la alianta USR-PLUS, pentru…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a afirmat, joi seara, ca isi doreste ca PNL sa castige alegerile locale in Capitala, alaturi de Nicusor Dan. ”Este multa treaba de facut in Capitala”, a firma Alexandru, care a anuntat ca managerul de campanie al PNL Bucuresti pentru alwgerile locale…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a afirmat, joi seara, ca isi doreste ca PNL sa castige alegerile locale in Capitala, alaturi de Nicusor Dan. „Este multa treaba de facut in Capitala”, sustine Alexandru, care a anuntat ca managerul de campanie al PNL Bucuresti pentru alegerile locale este…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca guvernantii ar trebui sa ia notite de la primarii si presedintii de Consilii Judetene PSD pentru modul in care au administrat judetele si Capitala in aceasta perioada. "Mult tupeu iti trebuie ca, dupa ce abia te-ai intors dintr-un judet…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. "Am discutii cu domnul Tariceanu si cu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a facut miercuri un apel catre toate fortele politice ca in cursul saptamanii viitoare sa se reuneasca la Parlament pentru a promova o lege cu privire la prelungirea mandatelor alesilor locali si la data alegerilor, potrivit Agerpres.