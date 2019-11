Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a analizat, luni seara, la TVR, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, noile evoluții din PSD. Ponta a considerat ca o eventuala preluare a partidului de catre Marcel Ciolacu nu e cea mai rea varianta, dar ar aprecia mai mult daca Sorin Grindeanu ar ajunge șeful partidului…

- Peste 20 de presedinti de organizatii PSD sunt prezenti luni seara la intalnirea informala convocata de liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice.Intalnirea are loc la doar o zi dupa ce presedintele PSD, Viorica Dancila,…

- Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca în PSD s-ar pregati o rocada la șefia partidului. Astfel, Viorica Dancila s-ar putea retrage în perioada urmatoare din funcția de președinte al PSD urmând sa-l numeasca pe Marcel Ciolacu președinte interimar.Conform surselor…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a spus ca in cazul in care ea va deveni președinte al Romaniei nu se va implica in jocurile de putere din PSD și va lasa Congresul sa aleaga noul președinte.”Sa știți ca locul de președinte al PSD nu se lasa moștenire. Va fi Congres, vor fi alegeri și…

- Caderea Guvernului tulbura serios apele in interiorul PSD. Fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, solicita organizarea de urgența a unui Congres ”cu alegeri libere” in cadrul caruia toți candidații sa aiba o șansa.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul…

- Dumitru Buzatu considera ca Viorica Dancila trebuie sustinuta in continuare in campania pentru alegerile prezidentiale. "In general, lucrurile acestea ne afecteaza, dar eu cred ca nu trebuie sa se intample nimic altceva in PSD decat o campanie sustinuta pentru sprijinirea candidatului pe care…

- Social-democratii se reunesc, vineri dupa-amiaza in sedinta conducerii, pentru a stabili strategia, in urma caderii Guvernului Dancila si a intrarii in Opozitie. Liderii PSD sunt hotarati sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, dar nu vor propune nicio varianta…

- Marcel Ciolacu a declarat joi, dupa ce moțiunea de cenzura a trecut, ca schimbarea Vioricai Dancila de la șefia PSD este "o problema interna" care va fi discutata in interiorul partidului, dupa ce aceasta a declarat ca nu va face un pas in spate de la șefia PSD și ca nu are ce sa iși reproșeze.…