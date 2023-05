VIDEO Manifestaţiile din Israel împotriva reformei justiţiei continuă după 18 săptămâni Mii de persoane s-au adunat din nou sambata in mai multe orase din Israel, asa cum s-a intamplat in ultimele 18 saptamani, in semn de opozitie fata de proiectul de reforma judiciara al guvernului premierului Benjamin Netanyahu, denuntand in plus si impactul economic al actualului statu-quo, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Cateva sute de persoane au manifestat in Rehovot, un oras de dimensiuni medii din centrul Israelului, fluturand steagul national si blocand o intersectie. CITESTE SI Sportul britanic l-a omagiat pe regele Charles al III-lea - Imnul nu s-a respectat peste tot 23:22 35… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIbritanic l-a omagiat pe regeleal III-lea -nu s-a respectat peste tot 23:22 35…

Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP.

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP, citat de Agerpres.De la anuntarea proiectului de reforma la inceputul lui ianuarie, zeci…

- Nou protest impotriva reformei justitiei: Zeci de mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv.Zeci de mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv sambata seara pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, pe care manifestantii…

- Mii de israelieni au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv sambata seara pentru a protesta impotriva reformei justitiei dorite de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, pe care manifestantii o considera un atac la adresa democratiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Sa salvam democratia", se…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni o „pauza” in procesul de adoptare a reformei justitiei, examinata in parlament si contestata in strada de aproape trei luni, relateaza AFP. Intr-un mesaj catre natiune transmis dupa consultari politice cu unii dintre partenerii din coalitia aflata…

- Israelienii care se opun planurilor guvernului de a reforma sistemul de justitie participa la mitinguri de amploare in intreaga tara, pentru a douasprezecea saptamana consecutiv, informeaza Rador.In saptamana urmatoare se preconizeaza ca guvernul premierului Benjamin Netanyahu va intreprinde noi…

- Mai multe zeci de mii de persoane protesteaza luni dupa-amiaza in apropierea parlamentului israelian de la Ierusalim impotriva unui proiect de reforma pe care il considera periculos pentru democratie, inainte de un vot asupra unei parti a acestei legi asteptat in cursul serii,

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri israeliene…