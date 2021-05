Stiri pe aceeasi tema

- Franța este in stare de șoc, dupa ce o politista a decedat vineri, 23 aprilie, in urma unui atac cu cuțitul comis de un cetatean tunisian, in varsta de 36 de ani, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Polițista a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez…

- Politia din Knoxville, Tennessee, a anuntat, luni, ca a reactionat la mai multe informatii despre un atac armat la un liceu, care a produs cel putin câteva victime, transmite Reuters. ”Au fost raportate mai multe victime împuscate, inclusiv un ofiter al KPD. Investigatia este în…

- Mijlocasul italian Marco Verratti, de la Paris Saint Germain, va rata prima mansa a duelului cu Bayern Munchen, programata marti in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, din cauza unui test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters PSG a precizat pe Twitter ca jucatorul italian a intrat in…

- În vreme ce în state precum Croația sau Franța masurile anti-Covid se înaspresc, mai multe state europene relaxeaza masurile restrictive. Printre acestea Finlanda, Belgia și Grecia. Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din…

- Zece persoane au fost arestate vineri seara în orasul Bristol din sud-vestul Angliei, dupa ce un protest împotriva unui proiect de lege privind prerogativele politiei a degenerat în violente, manifestantii aruncând cu sticle si caramizi în fortele de ordine, relateaza Reuters,…

- Pablo Hasel, 33 de ani, un cantareț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca pana pe 12 februarie sa se predea autoritatilor pentru a ispasi o pedeapsa de noua luni de inchisoare. Sentinta a produs la un val de nemultumiri in Spania si a determinat guvernul sa anunte ca va relaxa restrictiile referitoare…

- Ieri, Parchetul rus a anuntat ca sustine cererea Administratiei penitenciarelor de a comuta pedeapsa cu suspendare impotriva opozantului Aleksei Navalnii intr-o pedeapsa cu executare, transmit Reuters și Swiss Info, potrivit Agerpres. Navalnii se afla in arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat…