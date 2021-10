Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații Nelu Tataru, actual consilier al premierului pe probleme de sanatate, spune ca in Romania ar putea urma și un val cinci al pandemiei de coronavirus. „Macar 70%” ar trebui sa fie procentul imunizarii, fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin boala, a mai spus Tataru.

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila (DDD) din cadrul Guvernului organizeaza, in perioada 18 - 23 septembrie, o serie de activitati interactive menite sa atraga atentia asupra importantei unui stil de viata sustenabil. "Dam startul Saptamanii Europene de Dezvoltare Durabila 2021 in Romania,…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a atras atenția președintei Comisiei Europene, in discursul sau din plenul Parlamentului European, ca Romania a lipsit din intervenția sa privind Starea Uniunii, deși instabilitatea politica și slaba guvernare genereaza efecte negative pentru romani și necesita o acțiune…

- Confederația Patronala Concordia a trimis o scrisoare deschisa adresata președintelui Iohannis și partidelor politice prin care solicita ferm punerea problemelor politce in plan secund și avertizeaza ca actuala criza politica prelungita ar putea duce la o “deraiere” a Romaniei de la procesul de dezvoltare.…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara atrage atentia ca abordarea greșita nu iarta, iar relaxarea prematura repornește pandemia: „in ultimul secol Romania nu s-a mai confruntat cu o rata așa mare de deces”. Pentru moment, in Romania, numarul de…

- Alerta pe litoral! Agentia Nationala Antidrog trage un semnal de alarma cu privire la apariția unui nou tipar de consum de substanțe psihoactive in zona de sud a litoralului romanesc. Gazul ilariant e folosit de unii tineri la petrecerile de pe plaja.

- Conform experților in securitate cibernetica, in ultima perioada, hackerii au lansat mai multe atacuri cibernetice asupra bancilor din Romania. Atacatorii folosesc metoda phishing, prin care se folosesc de identitatea vizuala a site-urilor oficiale ale instituțiilor bancare, inducand in eroare clienții,…

- Problema salubritații din Ploiești a atras atenția unei organizații de protecție a mediului, astfel ca 100 de tineri voluntari au ecologizat sambata, 24 iulie, centrul Ploieștiului. In timp ce de obicei astfel de acțiuni au loc in zone montane, unde nu exista servicii de salubrizare, iata…