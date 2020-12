Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool, campioana en titre a Angliei, a obtinut doar o remiza pe teren propriu, scor 1-1, in compania formatiei West Bromwich Albion, ocupanta penultimului loc in clasament. Partida a contat pentru etapa a 15-a din Premier League. „Cormoranii” au deschis scorul in minutul 12 al meciului de pe Anfield,…

- ​Manchester United a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 6-2 (4-1), echipa Leeds United, în etapa a XIV-a a campionatului englez. Scoțianul Scott McTominay a stabilit un record în Premier League, dupa ce a înscris de doua ori în primele trei minute ale partidei.Dupa…

- Liverpool a câștigat dramatic, în minutul 90, derbiul de clasament cu Tottenham (primele doua din ierarhie), golul izbavitor fiind reușit de Roberto Firmino cu o lovitura de cap. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XIII din Premier League și s-a disputat pe Anfield. Salah…

- Chelsea a pierdut la limita, scor 1-0, meciul disputat pe terenul celor de la Everton, Goodison Park. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XII din Premier League. Unicul gol al disputei a fost marcat de Sigurdsson, în minutul 22, din penalti.Rezultatele zilei în Premier…

- Chelsea a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Leeds United, în etapa a 11-a din Premier League. Pe Stamford Bridge s-au aflat, pentru prima oara dupa noua luni, 2.000 de suporteri.Golurile au fost marcate de Giroud '27, Zouma '61 si Pulisic…

- Liverpool a pierdut puncte importante în lupta pentru titlu din Premier League, formația pregatita de Jurgen Klopp remizând pe terenul celor de la Brighton (etapa a zecea), scor 1-1. Cele mai importante momente ale partidei:Minutul 20 - Maupay de la gazde rateaza un penalti Minutul…

- Echipa Arsenal Londra a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Manchester United, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a adin Premier League. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii de pe Old Trafford in repriza secunda, prin atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang, care a…

- Condusa cu 1-0, Manchester United a revenit spectaculos pe finalul partidei cu Newcastle, trupa lui Ole Gunnar Solskjaer marcând de 4 ori pâna la fluierul final. Duelul a facut parte din etapa cu numarul 5 a Premier League. Gazdele au deschis scorul prin Shaw, care a trimis mingea…