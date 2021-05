Stiri pe aceeasi tema

- La Aeroportul International Otopeni, o delegatie a Patriarhiei Romane condusa de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul, a asteptat pentru a distribui Sfanta Lumina din candela adusa de la Sfantul Mormant delegatiilor eparhiilor Patriarhiei Romane, cu respectarea regulilor…

- A aterizat, sambata, pe Aeroportul International Otopeni, avionul care a adus Sfanta Lumina de la Ierusalim. Sfanta Lumina a fost adusa de parintele arhimandrit Teofil Anasatosoaie, superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, si va fi distribuita la delegatiilor eparhiilor…

- Aeronava care aduce Sfanta Lumina in Romania a decolat de pe aeroportul din Tel Aviv in jurul orei 16:30. Lumina Sfanta este purtata de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte. Va ajunge in tara noastra in cursul serii, pe aeroportul din…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, in jurul orei 21.00. Preoții sau reprezentanți ai parohiilor din Eparhia Alba Iuliei sunt așteptați sa o preia, pentru a ajunge la credinciosi, la slujba de Inviere. Ca in fiecare an, cu binecuvantarea Preafericitului…

- Lumina sfanta se va aprinde sambata, 1 mai, intre orele 12.30 si 14.30 deasupra Sfantului Mormant din Ierusalim, iar aproximativ 2.000 de credincioși vor participa la slujba, cu respectarea unor norme de distanțare și prezentarea certificatului de vaccinare impotriva coronavirusului, a anunțat Basilica…

- Cu sprijinul inginerului Mircea Lețiu, fost membru in Adunarea Eparhiala a Episcopiei Maramureșului și Satmarului și a Adunarii Naționale Bisericești, Sfanta Lumina de la Sfantul Mormant al Domnului va ajunge pentru a 12-a oara in Eparhia noastra. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim de catre o…

- Egipt, Turcia, Tunisia și Maroc, sunt noile destinatii spre care vor porni curse de pe aeroporturile din Baia Mare, Cluj-Napoca și Oradea. Se pare ca Satu Mare a fost lasat deoparte la alegerea aeroporturilor de catre cei de la Compania aeriana HiSky. HiSky și Amara Tour vor opera in sezonul mai – octombrie…